Costone, per i lavori di messa in sicurezza notificati i decreti di finanziamento

Con i decreti notificati, si tratterà di procedere verso le fasi successive, per giungere all'affidamento di lavori molto importanti al fine della salvaguardia di quei tratti

Gela. Sono aree da sempre molto delicate quelle che circondano il costone e le zone a ridosso del lungomare Federico II di Svevia. In più occasioni, in municipio, si cercò di inserire progetti da far finanziare, proprio per la messa in sicurezza di questi quadranti, che rimangono a rischio cedimento. In quest'ultimo periodo, negli uffici comunali, sono arrivati i decreti regionali che confermano i finanziamenti per i lavori. Sono almeno due e anche in questo caso saranno presi in carico dal settore lavori pubblici, che già segue diversi capitoli dei finanziamenti. Uno degli ultimi progetti per l'area del costone venne posto nella programmazione di “Agenda Urbana”, sistema che sviluppò tutta la fase istruttoria ma non arrivò mai alle gare di appalto. Il governo regionale sul finire dello scorso anno recuperò fondi, attingendo da quelli Fsc 2021-2027, per circa una trentina di interventi, compresi quelli nell'area del costone. Adesso, con i decreti notificati, si tratterà di procedere verso le fasi successive, per giungere all'affidamento di lavori molto importanti al fine della salvaguardia di quei tratti.