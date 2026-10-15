Costone Borsellino, siglato il contratto per i lavori di consolidamento dell'area a monte

L'area di riferimento per le opere è tra le più delicate in termini di tenuta idrogeologica

Gela. È stato sottoscritto il contratto che assegna ufficialmente i lavori di consolidamento dell'area a monte del costone Borsellino. È l'intervento più consistente previsto, per oltre tre milioni di euro. L'area di riferimento per le opere è tra le più delicate in termini di tenuta idrogeologica. La gara d'appalto fu vinta dall'azienda locale Cosiam, già impegnata nella riqualificazione dell'orto Pasqualello e nel cantiere del secondo tratto del lungomare Federico II di Svevia. A Palazzo di Città, gli uffici del settore lavori pubblici, in questi giorni, stanno completando gli adempimenti con le nomine dei tecnici interni che si occuperanno di monitorare i lavori. Allo stesso modo, è attesa la firma, a giorni, del contratto con il consorzio emiliano che ha ottenuto l'appalto per la messa in sicurezza delle terre armate di via Borsellino. L'intero fronte sarà interessato da lavori finalizzati alla stabilizzazione dell'area. L'assessorato ai lavori pubblici, con l'assessore Luigi Di Dio e lo staff tecnico, ha posto il capitolo del consolidamento idrogeologico tra le priorità. All'ente comunale sono stati assegnati ulteriori fondi, attraverso il settore ambiente affidato all'assessore Giuseppe Fava, per un totale di circa cinque milioni di euro (da programmi ministeriali), che saranno destinati proprio al versante del costone.