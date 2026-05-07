Costone Borsellino, ministero ammette altri progetti Comune: ok a oltre 5 milioni

Il Comune di Gela ha ottenuto l'approvazione per tre interventi, tutti concentrati lungo l'area del costone Borsellino. Si aggiungono a quelli previsti a breve e già appaltati

Gela. Il ministero dell'interno e quello dell'economia, con apposito decreto, hanno dato il via libera a progetti di consolidamento e messa in sicurezza di aree a rischio idrogeologico, in tutta Italia. Le risorse, nel complesso, arrivano a oltre un miliardo di euro. Il Comune di Gela ha ottenuto l'approvazione per tre interventi, tutti concentrati lungo l'area del costone Borsellino, per la quale sono già stati appaltati due interventi da attuare prima possibile. I due ministeri hanno autorizzato, per Gela, un totale di oltre cinque milioni di euro. Lo scorso anno, la giunta aveva approvato un atto di indirizzo, proposto dall'assessore dem Giuseppe Fava, finalizzato proprio alla presentazione dei progetti ora ammessi al finanziamento. "Questi progetti rappresentano un significativo passo in avanti nella tutela della sicurezza ambientale e nella salvaguardia delle comunità locali. La realizzazione di questi interventi non solo contribuirà a mitigare i rischi legati a fenomeni naturali, ma garantirà anche un ambiente più sicuro e vivibile per tutti i cittadini. Siamo convinti che investire nella sicurezza del nostro territorio sia fondamentale per il futuro di Gela e per lo sviluppo sostenibile della nostra comunità. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento ai nostri esponenti in giunta, Peppe Di Ceistina e Giuseppe Fava, per il loro impegno e il lavoro svolto. Un grazie speciale va anche al sindaco Terenziano Di Stefano e all’ex parlamentare Lillo Speziale, il cui supporto e dedizione hanno reso possibile il raggiungimento di questo importante obiettivo. In conclusione, vogliamo sottolineare l'importanza della collaborazione tra tutte le forze politiche e istituzionali per affrontare le sfide che il nostro territorio deve affrontare. Continueremo a lavorare con determinazione per garantire un futuro migliore e più sicuro per Gela", fanno sapere il segretario cittadino del Pd Giuseppe Arancio e il vice Francesco Di Dio. I lavori dovranno essere assegnati e partire entro diciotto mesi.