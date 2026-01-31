Corte d'appello, all'inaugurazione dell'anno giudiziario: Motta, "Niscemi priorità italiana"

L'inaugurazione dell'anno giudiziario

Caltanissetta. Le vicende di Niscemi e la frana che ha risucchiato case e quartieri al centro dell'intervento del presidente della Corte d'appello di Caltanissetta Domenica Motta, durante l'odierna inaugurazione dell'anno giudiziario, a Caltanissetta. "Niscemi deve essere la priorità d'Italia", ha detto davanti a magistrati, autorità, forze dell'ordine e avvocati. Le indagini sono partite coordinate dalla procura di Gela. "Una perdurante e attuale vitalità delle organizzazioni mafiose", ha specificato nella relazione, con l'aumento netto dei procedimenti per mafia. L'intero sistema giudiziario che fa capo alla Corte d'appello di Caltanissetta soffre però di risorse e di personale assai esigui ma al contempo è chiamato ad affrontare procedimenti molto delicati come quelli sulle stragi di mafia e sul sistema Montante. A preoccupare è la soglia elevata dei casi di violenze sulle donne e di violenza sessuale, anche su minori.