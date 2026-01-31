Quotidiano di Gela

Corte d'appello, all'inaugurazione dell'anno giudiziario: Motta, "Niscemi priorità italiana"

L'inaugurazione dell'anno giudiziario

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
31 gennaio 2026 10:54
Corte d'appello, all'inaugurazione dell'anno giudiziario: Motta, "Niscemi priorità italiana" - Il presidente Domenica Motta
Il presidente Domenica Motta
Gela
Caltanissetta
Attualità
Condividi

Caltanissetta. Le vicende di Niscemi e la frana che ha risucchiato case e quartieri al centro dell'intervento del presidente della Corte d'appello di Caltanissetta Domenica Motta, durante l'odierna inaugurazione dell'anno giudiziario, a Caltanissetta. "Niscemi deve essere la priorità d'Italia", ha detto davanti a magistrati, autorità, forze dell'ordine e avvocati. Le indagini sono partite coordinate dalla procura di Gela. "Una perdurante e attuale vitalità delle organizzazioni mafiose", ha specificato nella relazione, con l'aumento netto dei procedimenti per mafia. L'intero sistema giudiziario che fa capo alla Corte d'appello di Caltanissetta soffre però di risorse e di personale assai esigui ma al contempo è chiamato ad affrontare procedimenti molto delicati come quelli sulle stragi di mafia e sul sistema Montante. A preoccupare è la soglia elevata dei casi di violenze sulle donne e di violenza sessuale, anche su minori.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela