Contrordine, sindaco e alleati riuniti per la verifica: riunione in corso
Nell'arco di mezz'ora, tutto ribaltato. Il vertice con i suoi alleati si tiene ed è in corso in municipio
A cura di Rosario Cauchi
23 settembre 2026 18:36
Gela. Prima, un messaggio telefonico inviato a tutti gli alleati, nel quale il sindaco Terenziano Di Stefano, intorno alle 17:30, annunciava il rinvio del vertice di maggioranza previsto per oggi. Le condizioni meteo hanno preoccupato il primo cittadino, soprattutto rispetto a quanto accaduto sabato scorso. Nell'arco di mezz'ora, tutto ribaltato. Il vertice con i suoi alleati si tiene ed è in corso in municipio.