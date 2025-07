Controlli straordinari a Niscemi: un arresto, tre denunce e numerose sanzioni

L’operazione, mirata al contrasto dei reati predatori, come furti e rapine, e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ha coinvolto gli agenti del Commissariato locale in collaborazione con il Reparto Prevenzione Crimine di Palermo.

Niscemi. La Polizia di Stato ha condotto, la scorsa settimana, un’intensa attività di controllo del territorio nel comune di Niscemi, su disposizione del Questore di Caltanissetta, Pinuccia Albertina Agnello. Durante i controlli, sono state identificate 489 persone e 246 veicoli. Un uomo è stato arrestato in flagranza per maltrattamenti in famiglia, mentre altre tre persone sono state denunciate per furto aggravato. Le forze dell’ordine hanno eseguito 10 perquisizioni personali e sequestrato due beni, oltre a sanzionare 26 automobilisti per violazioni al Codice della Strada, con conseguente sequestro di 7 veicoli e fermo amministrativo per altri 4.

Nell’ambito dei controlli amministrativi, è stata sospesa la licenza a un’attività commerciale per motivi di ordine pubblico. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di sicurezza e prevenzione disposto sul territorio per contrastare fenomeni criminali e rafforzare la presenza dello Stato nei quartieri più a rischio.