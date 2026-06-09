Controlli per l'intera giornata in via Generale Cascino, perquisizione in un vecchio immobile

I poliziotti e i finanzieri hanno operato per ore e fino a sera

Gela. Sono durati per l'intera giornata i controlli condotti dagli agenti di polizia e dalla guardia di finanza, con unità cinofile, in via Generale Cascino. L'attenzione degli investigatori si sarebbe concentrata su una vecchia casa cantoniera dell'Anas, proprio nel cuore della zona e a ridosso di un'attività per la ristorazione. Pare infatti che nel corso della perquisizione siano stati rinvenuti alcuni grammi di sostanza stupefacente e qualche proiettile. Sono stati controllati mezzi e materiale di vario tipo. Di fatto, la struttura era stata trasformata in una sorta di magazzino privato, chiaramente senza una vera autorizzazione. I poliziotti e i finanzieri hanno operato per ore in quella struttura e nel tratto di strada adiacente. Si sono presentati con diverse pattuglie e con i cani dell'unità cinofila delle fiamme gialle. Probabilmente, l'attività di indagine andrà avanti.