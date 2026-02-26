Quotidiano di Gela

Controlli e miglioramenti del servizio, "nel 2025 superata soglia 65% differenziata"

I dati per il 2025 resi noti

26 febbraio 2026
26 febbraio 2026 18:52
Gela
Attualità
Gela. La città ha ufficialmente superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata nel 2025, raggiungendo nel mese di dicembre un risultato particolarmente significativo pari a circa il 70 per cento. "Un traguardo importante che testimonia un cambiamento concreto nelle abitudini della comunità e l’efficacia del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, dal settore ambiente insieme agli operatori di Impianti Srr e ai cittadini che ogni giorno scelgono di rispettare le regole. Questo risultato è stato possibile grazie a una forte e continua campagna di sensibilizzazione ambientale che prosegue tuttora, al lavoro costante di un team impegnato nel monitoraggio del territorio e nel controllo dei conferimenti, all’attività della Polizia Municipale che ha elevato centinaia e centinaia di verbali nei confronti di chi non rispetta le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti e al lavoro meticoloso svolto quotidianamente dagli operatori della Impianti Srr che, attraverso la raccolta e la selezione dei materiali, contribuiscono in maniera determinante al miglioramento della qualità della differenziata, intervenendo anche sui rifiuti non conformi. La direzione intrapresa è quella giusta e deve essere perseguita con determinazione e responsabilità collettiva, perché soltanto attraverso una partecipazione attiva dei cittadini sarà possibile consolidare questi risultati e raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, con benefici concreti per tutta la comunità in termini di riduzione della Tari, accesso a maggiori incentivi ambientali e miglioramento del decoro urbano, elementi fondamentali per costruire una città sempre più pulita, moderna e sostenibile. L’amministrazione comunale ribadisce inoltre che continuerà ad adottare una linea di assoluta fermezza nei confronti di chi sporca la città e abbandona rifiuti illegalmente, comportamento che danneggia l’ambiente e penalizza l’intera collettività, sottolineando che sono già state installate telecamere di videosorveglianza in diversi punti sensibili del territorio e che tali strumenti stanno già producendo risultati concreti nell’individuazione dei responsabili, mentre prosegue il monitoraggio costante delle periferie e delle aree rurali attraverso ulteriori sistemi di controllo. Parallelamente viene ricordato ai cittadini che è possibile conferire quotidianamente i rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta e che è stata prevista anche la possibilità di smaltire piccole quantità di inerti derivanti da lavori domestici o dalla sostituzione di sanitari, misura pensata proprio per evitare l’abbandono indiscriminato dei materiali sul territorio e offrire soluzioni concrete e accessibili alla cittadinanza", spiegano il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore all'ambiente Giuseppe Fava. Il sindaco e l’assessore sottolineano come Gela stia vivendo un percorso di cambiamento reale grazie all’impegno condiviso tra istituzioni e cittadini virtuosi, ribadendo che il lavoro proseguirà con determinazione per premiare i comportamenti corretti e contrastare con decisione ogni forma di inciviltà, con l’obiettivo di consegnare alla comunità una città sempre più decorosa, efficiente e proiettata verso il futuro.

