Controlli e miglioramenti del servizio, "nel 2025 superata soglia 65% differenziata"

I dati per il 2025 resi noti

Gela. La città ha ufficialmente superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata nel 2025, raggiungendo nel mese di dicembre un risultato particolarmente significativo pari a circa il 70 per cento. "Un traguardo importante che testimonia un cambiamento concreto nelle abitudini della comunità e l’efficacia del lavoro portato avanti dall’amministrazione comunale, dal settore ambiente insieme agli operatori di Impianti Srr e ai cittadini che ogni giorno scelgono di rispettare le regole. Questo risultato è stato possibile grazie a una forte e continua campagna di sensibilizzazione ambientale che prosegue tuttora, al lavoro costante di un team impegnato nel monitoraggio del territorio e nel controllo dei conferimenti, all’attività della Polizia Municipale che ha elevato centinaia e centinaia di verbali nei confronti di chi non rispetta le norme sul corretto smaltimento dei rifiuti e al lavoro meticoloso svolto quotidianamente dagli operatori della Impianti Srr che, attraverso la raccolta e la selezione dei materiali, contribuiscono in maniera determinante al miglioramento della qualità della differenziata, intervenendo anche sui rifiuti non conformi. La direzione intrapresa è quella giusta e deve essere perseguita con determinazione e responsabilità collettiva, perché soltanto attraverso una partecipazione attiva dei cittadini sarà possibile consolidare questi risultati e raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi, con benefici concreti per tutta la comunità in termini di riduzione della Tari, accesso a maggiori incentivi ambientali e miglioramento del decoro urbano, elementi fondamentali per costruire una città sempre più pulita, moderna e sostenibile. L’amministrazione comunale ribadisce inoltre che continuerà ad adottare una linea di assoluta fermezza nei confronti di chi sporca la città e abbandona rifiuti illegalmente, comportamento che danneggia l’ambiente e penalizza l’intera collettività, sottolineando che sono già state installate telecamere di videosorveglianza in diversi punti sensibili del territorio e che tali strumenti stanno già producendo risultati concreti nell’individuazione dei responsabili, mentre prosegue il monitoraggio costante delle periferie e delle aree rurali attraverso ulteriori sistemi di controllo. Parallelamente viene ricordato ai cittadini che è possibile conferire quotidianamente i rifiuti presso il Centro Comunale di Raccolta e che è stata prevista anche la possibilità di smaltire piccole quantità di inerti derivanti da lavori domestici o dalla sostituzione di sanitari, misura pensata proprio per evitare l’abbandono indiscriminato dei materiali sul territorio e offrire soluzioni concrete e accessibili alla cittadinanza", spiegano il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore all'ambiente Giuseppe Fava. Il sindaco e l’assessore sottolineano come Gela stia vivendo un percorso di cambiamento reale grazie all’impegno condiviso tra istituzioni e cittadini virtuosi, ribadendo che il lavoro proseguirà con determinazione per premiare i comportamenti corretti e contrastare con decisione ogni forma di inciviltà, con l’obiettivo di consegnare alla comunità una città sempre più decorosa, efficiente e proiettata verso il futuro.