Controlli e denunce, attività dei carabinieri in città

Controlli dei carabinieri

Gela. Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio: in particolare, è stata intensificata l’attività preventiva sulle principali arterie viarie e nelle zone maggiormente frequentate, secondo le disposizioni impartite dal Prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina, attuando mirati controlli finalizzati al contrasto dei reati in materia di stupefacenti e alla verifica delle prescrizioni da parte delle persone sottoposte a misure restrittive e di prevenzione. Nel corso delle attività sono stati deferiti in stato di libertà:

un 58enne, per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale di P.S. e guida senza patente;

un 37enne, una 23enne e un 65enne per “guida in stato di ebbrezza alcolica”; per tutti l’accertamento del tassoalcolemicoha restituito valori superiori ai limiti consentiti;

un 52enne, pregiudicato, per “reiterazione alla guida del veicolo senza patente e rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolemici”;

un 73enne, pregiudicato, per “combustione illecita di rifiuti”, essendo stato sorpreso a incendiare rifiuti di plastica e legno.

Nel corso dei servizi sono stati complessivamente controllati 21 veicoli, identificate 33persone ed elevate 2contestazioni di violazioni la C.d.S..