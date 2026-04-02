Contratti non rinnovati, Ugl: "Per vigilantes servono garanzie concrete"

L'Ugl sicurezza civile, questa mattina, ha partecipato al sit-in dei lavoratori, davanti all'ingresso della bioraffineria Eni

Gela. La segreteria provinciale dell'Ugl sicurezza civile a fianco dei lavoratori delle società di vigilanza privata, in servizio nei siti Eni di Gela, i cui contratti non sono stati rinnovati. "Siamo con loro e non possiamo accettare una condizione di questo tipo - dice il segretario Massimiliano Sollami - parliamo di operatori che si occupano di questa delicata attività ormai da anni. Hanno il diritto non solo di un rinnovo ma di una vera e propria stabilizzazione. Non si può trasformare la precarietà in regola". L'Ugl sicurezza civile, questa mattina, ha partecipato al sit-in dei lavoratori, davanti all'ingresso della bioraffineria Eni. Un'azione condivisa dalla segreteria, dai lavoratori e dalla Rsa Ugl Luigi Montante.