Continua l’ondata di maltempo in Sicilia. Violente mareggiate nel Catanese, Santa Teresa Riva senza acqua e luce

CATANIA (ITALPRESS) – Continua l’ondata di maltempo in tutta la Sicilia. Nella notte raggiunto il picco del moto ondoso in molti comuni costieri del Catanese. Si sono registrati danni al Pontile di Santa Maria Maggiore a Milazzo e allagamenti a Riposto. Nella giornata di oggi è prevista un’attenuazione del vento, delle precipitazioni e delle mareggiate.

Paese senza acqua potabile ed energia elettrica a Santa Teresa di Riva a causa della forte ondata di maltempo che ha colpito il territorio. A renderlo noto è il sindaco Danilo Lo Giudice che, in un aggiornamento diffuso alle 6.30, parla di una situazione che “sembra un bollettino di guerra”. I disservizi, spiega il primo cittadino, non sono dovuti a semplici guasti ma sono conseguenze dirette dell’evento meteo avverso. Gravi danni si registrano in particolare sul lungomare. L’amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti allo stretto necessario.

– foto sindaco di Santa Teresa Riva –

