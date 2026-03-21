Quotidiano di Gela

Continua a tremare la terra nel Messinese, scossa di magnitudo 4.1 a Castel di Lucio

Nuova serie di scosse di terremoto avvertite nel Messinese poco dopo le 19,00.

A cura di Redazione Redazione
21 marzo 2026 19:32
Continua a tremare la terra nel Messinese, scossa di magnitudo 4.1 a Castel di Lucio -
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ROMA (ITALPRESS) – Nuova serie di scosse di terremoto avvertite nel Messinese poco dopo le 19,00. La prima, di magnitudo 3.7 è avvenuta a 4 km sud di Pettineo. Una seconda ha invece avuto origine a 2 km a Sud di Castel di Lucio con una magnitudo di 4.1. Scossa anche a Mistretta di magnitudo 3.0.

– Foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).

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