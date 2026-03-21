Continua a tremare la terra nel Messinese, scossa di magnitudo 4.1 a Castel di Lucio
Nuova serie di scosse di terremoto avvertite nel Messinese poco dopo le 19,00.
A cura di Redazione
21 marzo 2026 19:32
ROMA (ITALPRESS) – Nuova serie di scosse di terremoto avvertite nel Messinese poco dopo le 19,00. La prima, di magnitudo 3.7 è avvenuta a 4 km sud di Pettineo. Una seconda ha invece avuto origine a 2 km a Sud di Castel di Lucio con una magnitudo di 4.1. Scossa anche a Mistretta di magnitudo 3.0.
– Foto screenshot INGV –
(ITALPRESS).