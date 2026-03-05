Continua a tremare la terra nel Catanese, di magnitudo 3.0 la scossa più forte

L'evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri.

CATANIA (ITALPRESS) – Continua a tremare la terra nel Catanese. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata, alle ore 18:04, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, a 2 chilometri a sud di Militello in Val di Catania. L’evento è stato localizzato a una profondità di 10 chilometri. Poco prima, alle 17:39, una scossa di magnitudo 2.6 è stata rilevata a 2 chilometri a sud ovest di Ragalna, ad una profondità di 5 chilometri. Ieri, nella zona sono state almeno quindici le scosse rilevate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la più forte di magnitudo 4.5, le altre tra magnitudo 1.2 e 2.7.

– Foto screenshot INGV –

(ITALPRESS).