Conte “Quattro anni zero riforme, Italia in braghe di tela”

ROMA (ITALPRESS) - Quattro anni zero riforme, l'Italia si trova in braghe di tela, abbiamo un ceto medio completamente impoverito, i salari sono crollati, abbiamo la pressione fiscale più alta degli u...

ROMA (ITALPRESS) - Quattro anni zero riforme, l'Italia si trova in braghe di tela, abbiamo un ceto medio completamente impoverito, i salari sono crollati, abbiamo la pressione fiscale più alta degli ultimi 10 anni, tre anni consecutivi di calo della produzione industriale". Lo ha detto il leader del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte, in aula alla Camera, dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Ci ritroviamo con il caro bollette, con l'inflazione pesantissima, con l'aumento della spesa alimentare del 25%" ha aggiunto Conte "se passiamo all'orizzione internazionale lo sconforto è maggiore, che significa dobbiamo stare con l'Occidente? Non dobbiamo scegliere tra Sanchez od Orban, si deve scegliere la Costituzione italiana, il diritto internazionale". "La sua subalternità a Trump è ignobile, lei sta contribuendo a distruggere il diritto internazionale, se Trump attacca illegalmente il Venezuela e lei dice che è un'azione di legittima difesa lei lo incoraggia" ha sottolineato il leader pentastellato "Ci ha sfidato oggi, la faccia tosta non le manca" quindi conclude "io non ho mai abbracciato la ricetta mille urla zero soluzioni che lei ha abbracciato durante il Covid".

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).