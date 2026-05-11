Contatti tra i Musto e un responsabile di Impianti, Di Stefano: "Relazione non ancora pervenuta, la solleciterò"

Fatti che hanno indotto il sindaco Terenziano Di Stefano, all'indomani del blitz, a richiedere una dettagliata relazione sulla vicenda alla Srr, attraverso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Gela. L'inchiesta “Mondo opposto 2”, coordinata dai pm della Dda di Caltanissetta e condotta dai carabinieri, tra le tante pieghe degli interessi del boss niscemese Alberto Musto, come abbiamo riferito, ha fatto emergere contatti fra il vertice di Cosa nostra di Niscemi e un responsabile tecnico di Impianti Srr, la società in house del servizio rifiuti. Quest'ultimo non è indagato ma in almeno due circostanze, captate dagli inquirenti, ebbe contatti telefonici e di presenza sia con Alberto Musto sia con il fratello Sergio Musto, entrambi condannati nel procedimento scaturito dalla prima inchiesta “Mondo opposto”. I Musto, secondo gli investigatori, puntavano a espandersi nel settore territoriale dei rifiuti e dello smaltimento, tema toccato nelle conversazioni con il responsabile tecnico di Impianti. Fatti che hanno indotto il sindaco Terenziano Di Stefano, all'indomani del blitz, a richiedere una dettagliata relazione sulla vicenda alla Srr, attraverso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Di Stefano ha indicato come “gravi” i fatti. “La relazione non mi è ancora arrivata – sottolinea il sindaco – sicuramente, la solleciterò nel corso della prossima assemblea della Srr”. Di Stefano aveva già riferito che “come sindaci, che compongono la Srr e che esercitano funzioni di indirizzo, controllo e garanzia sulla società partecipata, siamo chiamati ad assicurare il massimo livello di vigilanza e trasparenza”. Da Impianti Srr avevano tenuto a precisare di avere massima certezza circa la “rettitudine dei nostri dipendenti”.