Consulta regionale del volontariato di protezione civile, eletto Coccomini: sarà componente

Nomina ufficializzata con decreto

Gela. Orazio Coccomini, presidente della Pubblica Assistenza Trinacria Emergency OdV di Gela, è stato nominato componente della consulta regionale del volontariato di protezione civile. L'incarico, è stato ufficializzato con decreto firma del dirigente generale della protezione civile siciliana, ing.Cocina. La nomina segue l’assemblea territoriale delle organizzazioni di protezione civile, su base provinciale, durante la quale Coccomini è stato il più suffragato. La consulta regionale è un organo che si riunisce almeno tre volte l’anno, su convocazione del dirigente generale della protezione civile. Inoltre, può riunirsi autonomamente tutte le volte che lo ritiene necessario. La riunione può essere richiesta, per iscritto, dalla maggioranza dei componenti, ogni qualvolta lo si reputa opportuno. La consulta ha il compito di analizzare problematiche da risolvere nonché indirizzare nuove proposte da mettere in campo e argomentare riguardo l’andamento delle attività di protezione civile.