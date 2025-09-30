Consorzio bonifica, Scuvera: "Definita transazione con Anas, lavoriamo per garantire dipendenti"

I dipendenti del Consorzio sono in stato di agitazione perché il pignoramento attivato può avere ripercussioni sugli stipendi

Gela. “E' stata definita una transazione con Anas”. Il parlamentare Ars Salvatore Scuvera spiega che la vicenda dei lavoratori del Consorzio di bonifica locale può andare verso “una soluzione”. “Personalmente, ci sto lavorando da quando ho saputo di questo problema legato al pignoramento – precisa il deputato FdI – una transazione con Anas, che aveva attivato l'azione giudiziaria, è stata definita e le somme necessarie verranno inserite nella variazione di bilancio”. Da alcune settimane, i dipendenti del Consorzio sono in stato di agitazione proprio perché il pignoramento attivato può avere ripercussioni sugli stipendi, eventualmente destinati a un blocco. Scuvera pare escludere questa evenienza, in attesa delle somme destinate ai lavoratori, che hanno anche condotto un sit-in davanti all'assessorato regionale dell'agricoltura, insieme alle rappresentanze sindacali.