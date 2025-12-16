Consolidamento terre armate e dell'area a monte di via Borsellino, pubblicate due gare per oltre tre milioni di euro

I finanziamenti sono stati confermati dalla Regione e gli uffici del settore comunale lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, nelle ultime settimane hanno concluso tutti gli adempimenti

Gela. Interventi che vanno finalizzati allo scopo di mettere definitivamente in sicurezza e consolidare le terre armate del costone tra via Borsellino e il lungomare e la zona a monte. Sono state pubblicate le due procedure di gara per l'affidamento degli appalti. In totale, gli importi complessivi superano i tre milioni di euro. I finanziamenti sono stati confermati dalla Regione e gli uffici del settore comunale lavori pubblici, retto dall'assessore Luigi Di Dio, nelle ultime settimane hanno concluso tutti gli adempimenti. Sarà l'Urega provinciale a occuparsi dell'ultima fase, per l'assegnazione. Il consolidamento delle terre armate prevede la realizzazione di 180 metri complessivi di paratia e l’eliminazione delle gabbionate di valle e di una porzione di muro in pietra. Tra gli altri interventi progettuali, un sistema di drenaggio delle acque piovane e di falda ricadenti sul costone, da convogliare nella stazione di sollevamento dei reflui fognari posta immediatamente ad est dell’area di intervento. Per quanto concerne il consolidamento della zona a monte di via Borsellino, il progetto ricomprende soprattutto la realizzazione di una cortina di pali trivellati. Sono tutti lavori che verranno concentrati in punti da sempre delicati quanto alla tenuta strutturale.