Consolidamento terre armate e costone, Regione ha trasmesso ultmi atti: ora stipula contratti per lavori

Gli uffici comunali, nonostante le difficoltà di gestire fronti molteplici e scadenze che si susseguono, affrontate peraltro con personale sempre più esiguo, dai prossimi giorni inizieranno l'attività finalizzata a definire i contratti con le aziende

Gela. L'area è tra le più vulnerabili, quanto a tenuta idrogeologica. Da anni, si attendono interventi di consolidamento e messa in sicurezza. I lavori lungo le terre armate della bretella stradale “Borsellino” e nell'area a monte, sono stati aggiudicati sul finire dello scorso anno. Due appalti, per un totale di circa tre milioni di euro, che nelle prossime settimane dovranno trovare consistenza, con la firma finale dei contratti. Dagli uffici regionali, come conferma l'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, che coordina tutta l'attività sui cantieri in corso e i finanziamenti, sono stati trasmessi gli atti di aggiudicazione dei lavori. Gli interventi per le terre armate sono stati vinti da un consorzio emiliano. I cantieri per la messa in sicurezza dell'area a monte, invece, saranno portati avanti dall'azienda locale Cosiam. Gli uffici comunali, nonostante le difficoltà di gestire fronti molteplici e scadenze che si susseguono, affrontate peraltro con personale sempre più esiguo, dai prossimi giorni inizieranno l'attività finalizzata a definire i contratti con le aziende, delineando modalità e tempi di avvio dei lavori. Vanno concretizzati prima possibile, vista soprattutto la fragilità di tenuta di aree nelle quali, già da tempo, si assiste al cedimento di vecchi ruderi.