Consolidamento costone, nuovo finanziamento da 5 milioni: altri interventi già appaltati

Altri due lavori per il consolidamento dell'area sono già stati appaltati con fondi regionali

Gela. Avevamo già riferito del nuovo finanziamento che garantirà risorse aggiuntive per il consolidamento e la messa in sicurezza dell'area del costone di via Borsellino e di quella a monte. Il lavoro tecnico è del settore ambiente e decoro urbano e ha consentito al Comune di ottenere un finanziamento di 5 milioni di euro. Nella graduatoria nazionale del ministero dell’interno il progetto presentato dall’amministrazione comunale si è posizionato trentatreesimo su 7.000 proposte avanzate. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano, l’assessore Giuseppe Fava e i componenti della commissione consiliare ambiente hanno illustrato nei dettagli il progetto che prevede il completamento e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del tratto di costone a nord della bretella Paolo Borsellino per 1.350.000,00 euro; la manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della bretella denominata Paolo Borsellino per 2.150.000,00 euro; la sistemazione idraulica e consolidamento del tratto di costone a sud della bretella Borsellino prospiciente il tratto del lungomare Federico II di Svevia per 1.500.000,00 euro. L’obiettivo non è solo tecnico e di messa in sicurezza ma anche turistico. L’idea è quella di creare dei passaggi che consentano l’accesso diretto in spiaggia. Altri due lavori per il consolidamento dell'area sono già stati appaltati con fondi regionali.