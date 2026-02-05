Consolidamento area a monte costone, sì dalla Regione: aggiudicazione definitiva

I lavori lungo l'area a monte del costone sono quelli con maggiore consistenza economica, per oltre due milioni di euro. Sono stati aggiudicati alla Cosiam

Gela. Dopo il sì all'aggiudicazione definitiva in favore del consorzio emiliano che ha ottenuto l'appalto per i lavori di consolidamento delle terre armate di via Borsellino, dalla Regione arriva il provvedimento di assenso anche per i lavori lungo l'area a monte, che saranno realizzati dall'azienda locale Cosiam, attualmente impegnata in altri cantieri del programma "Qualità abitare", attivi in città. I lavori lungo l'area a monte del costone sono quelli con maggiore consistenza economica, per oltre due milioni di euro. L'assessorato regionale alle infrastrutture e alla mobilità, per il tramite del dipartimento, ha rilasciato l'atto di aggiudicazione definitiva. L'intera area del costone e delle terre armate va messa in sicurezza e consolidata, trattandosi di una zona a forte rischio idrogeologico e nella quale sono presenti abitazioni. I fatti di Niscemi, come abbiamo ricordato, rendono ancor più improcrastinabili queste attività. L'amministrazione comunale ha voluto chiudere la fase di gara a fine 2025, attraverso la struttura provinciale, al culmine dell'istruttoria condotta dagli uffici comunali del settore lavori pubblici, coordinati dall'assessore Luigi Di Dio. Il prossimo passo dovrebbe essere quello di avvio dei lavori nelle due aree interessate dagli interventi finanziati.