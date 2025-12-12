Consiglio, troppe assenze: niente numero legale e seduta conclusa

Seduta subito sciolta

Gela. Il rinvio di ieri sera non ha fatto da prologo effettivo alla trattazione dei punti ancora all'ordine del giorno del consiglio comunale. In serata, il presidente Paola Giudice ha dovuto prendere atto della mancanza del numero legale. L'opposizione era rappresentata solo dall'indipendente Grazia Cosentino. Erano undici invece, tra le file di maggioranza, con assenze concentrate soprattutto nei gruppi di Pd e "Una Buona Idea" (principalmente per ragioni di salute). Un nulla di fatto e in aula si tornerà la prossima settimana, anche per valutare atti relativi alla dichiarazione di pubblica utilità di immobili abusivi acquisiti al patrimonio dell'ente.