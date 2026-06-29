Consiglio, ok alle variazioni per le assunzioni nel distretto e per il servizio Asacom

L'assessore Valeria Caci, nel corso dei lavori d'aula, ha illustrato i particolari di variazioni che mettono il punto esclamativo, anche politico, sull'attività condotta dagli uffici comunali del settore servizi sociali

Gela. Nessun ripensamento politico sulle variazioni di bilancio portate in aula consiliare, questa sera, per il settore servizi sociali. Sono state approvate quelle che permetteranno di finalizzare l'assunzione di quattordici figure professionali, a tempo determinato, per il distretto socio-sanitario, con capofila Gela, e che garantiscono i fondi per il servizio Asacom nelle scuole, in vista del prossimo anno. L'assessore Valeria Caci, nel corso dei lavori d'aula, ha illustrato i particolari di variazioni che mettono il punto esclamativo, anche politico, sull'attività condotta dagli uffici comunali del settore servizi sociali, soprattutto per l'assunzione delle figure professionali del distretto socio-sanitario, che ricomprende altri comuni limitrofi. Caci ha spiegato che nel caso del distretto tutta l'attività per l'ottenimento del finanziamento e per le fasi successive sia stata sviluppata proprio dagli uffici comunali del settore servizi sociali. Tutte le variazioni all'ordine del giorno hanno ottenuto un sì bipartisan.