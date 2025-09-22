Consiglio, ok alle variazioni di bilancio: passano tutti gli atti

Approvate le variazioni di bilancio

Gela. Dal finanziamento regionale per il polo dell'infanzia della scuola "Pirandello", ora nel sistema Fsc, e fino alle manutenzioni delle strade rurali e all'installazione della videosorveglianza nelle aree di campagna, almeno quelle più sensibili quanto a furti e discariche abusive, sono state approvate le variazioni di bilancio che permetteranno all'amministrazione comunale e all'ente municipale di disporre dei fondi, in assenza di strumento finanziario. Tra le file della maggioranza, qualche assenza c'è stata, mentre l'opposizione, salvo l'iniziale presenza dei consiglieri Pellegrino, Di Benedetto e Guastella, ha scelto di non partecipare alla seduta. Tra le variazioni anche quelle per i servizi sociali. Approvate pure le modifiche allo statuto dell'Ipab "Regina Margherita".