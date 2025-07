Consiglio, affondo dell'opposizione: "Su immobili abusivi maggioranza si sottrae al confronto"

Un dissenso che la minoranza, con i consiglieri di FdI, FI, Dc, Iv e del gruppo misto, ha subito manifestato

Gela. “La maggioranza si è sottratta al confronto in aula sul tema della pubblica utilità degli immobili abusivi”. L'opposizione, a conclusione della seduta del civico consesso di questa sera, non accetta il rinvio della discussione, avallato solo dagli esponenti che si rivedono nella giunta Di Stefano. Un dissenso che la minoranza, con i consiglieri di FdI, FI, Dc, Iv e del gruppo misto, ha subito manifestato. “La maggioranza ha già approvato diverse delibere sulla pubblica utilità degli immobili abusivi, non perdendo l'occasione di attaccare, per oltre una settimana, in maniera verbalmente aggressiva e spropositata, l'assenza della opposizione. L'opposizione è stata accusata di fuggire dal confronto, di irresponsabilità e chi più ne ha, più ne metta. Stasera – fanno sapere i rappresentanti di minoranza - l'opposizione era in aula per trattare in maniera asettica, scevra da condizionamenti di qualsivoglia natura, gli atti inseriti all'ordine del giorno. Ma, prima prelevando un punto e, poi, chiedendo il rinvio della seduta, con i nostri voti contrari, la maggioranza si è sottratta al confronto in aula. I dubbi tecnici li hanno avuti stasera? Durante la precedente seduta era tutto così chiaro da permettere a ciascuno di loro, per oltre una settimana, di attaccarci per l'assenza?”. I gruppi che non si rivedono nell'amministrazione comunale ritengono che il rinvio di questa sera sia un segnale di difficoltà interna. “Giù la maschera. Chi si sottrae al confronto in aula? Chi teme la leggerezza con la quale è stata affrontata una problematica così delicata, nel recentissimo passato, non perdendo l'occasione, tra l'altro, di mantenere un rispettoso silenzio? Lo vedremo il prossimo 3 luglio”, concludono i consiglieri di opposizione, richiamando la seduta già fissata.