Consegnata una targa all’istituto Don Bosco per “I cento passi”, premiato a Sanremo

La targa è stata affidata dall'assessore di Cristina alla dirigente scolastica Rosalba Marchisciana e all’insegnante Sara Sciascia

Gela. Una giornata all’insegna dello sport, della legalità e dell’impegno civile quella celebrata al plesso Falcone-Borsellino dell’Istituto Don Bosco di Gela. Nel corso dell’evento è stata consegnata una targa all’istituto per celebrare il successo della rappresentazione teatrale “I cento passi”, premiata a Sanremo.

A consegnare il riconoscimento è stato l’assessore comunale all'istruzione, cultura e Politiche giovanili, Peppe Di Cristina, che ha sottolineato il valore delle iniziative culturali capaci di promuovere giustizia, legalità e partecipazione. La targa è stata affidata alla dirigente scolastica Rosalba Marchisciana e all’insegnante Sara Sciascia.

«Le scuole rappresentano il cuore pulsante del nostro impegno per costruire una società libera dalle mafie», ha dichiarato Di Cristina, ribadendo l’importanza di educazione e cultura nella formazione delle nuove generazioni. L’assessore ha infine ringraziato la dirigente e il personale scolastico, invitando tutta la comunità a continuare a difendere e promuovere ogni giorno il valore della legalità.