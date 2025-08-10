Congresso FI, Di Stefano "tutti dobbiamo lavorare per la città": Caci, "può esserci dialogo"

Tanti presenti al congresso azzurro

Gela. Il congresso di Forza Italia, nonostante la domenica agostana, ha attirato esponenti di ogni area politica. Il centrodestra c'era in forze e il messaggio è chiaro: lavorare per un progetto alternativo a quello del sindaco Di Stefano. Il parlamentare Ars Scuvera e il riferimento di Noi Moderati Catalano, a loro volta hanno richiamato all'unità. "La presenza di Cirignotta può aprire un dialogo che in passato non c'è stato", ha riferito Caci dell'Mpa, partito nel centrodestra a Palermo e in Provincia, ma nel "modello Gela" in città. "Questo è un momento di democrazia da rispettare indipendentemente dalle collocazioni - ha indicato il sindaco Di Stefano a sua volta presente - centrodestra o centrosinistra, tutto dobbiamo lavorare per la città e le critiche che arrivano dall'opposizione spesso possono fare da pungolo". Il socialista Lo Nigro ritiene che il "modello Gela non può essere integralista". Serve quindi dialogare davanti a una situazione del territorio stantia, "cambiare passo significa adottare una nuova logica".

In foto Di Stefano, Scuvera e Cirignotta