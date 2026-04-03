Confronto tra amministrazione comunale e giovani architetti: "Progetti per migliorare il territorio"

Nel corso dell’incontro, l’amministrazione ha manifestato piena disponibilità all’ascolto e ad accogliere nuove idee, sottolineando l’importanza del contributo dei giovani professionisti quale risorsa strategica per l’innovazione e la crescita urbana

Gela. Il presidente dell’ordine degli architetti della provincia di Caltanissetta, Arch. Rosa Galiano, ha promosso un incontro conoscitivo, in Comune, tra i giovani architetti gelesi iscritti all’ordine e alcuni rappresentanti dell’amministrazione comunale, tra cui il dirigente del settore lavori pubblici, Arch. Antonino Collura e l’assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio. Nel corso della riunione, ai giovani professionisti sono state illustrate le principali sfide progettuali che l’Unione dei Comuni di Gela, Niscemi e Butera si troverà ad affrontare nei prossimi anni. Tra i principali punti emersi, è stata condivisa la volontà di istituire un tavolo tecnico permanente nell’ambito della commissione giovani, finalizzato all’analisi dei bisogni del territorio e alla definizione di proposte progettuali in grado di contribuire concretamente allo sviluppo e alla valorizzazione della città. Nel corso dell’incontro, l’amministrazione ha manifestato piena disponibilità all’ascolto e ad accogliere nuove idee, sottolineando l’importanza del contributo dei giovani professionisti quale risorsa strategica per l’innovazione e la crescita urbana. È stata inoltre ribadita la massima apertura al dialogo e al confronto costruttivo tra Istituzioni e professionisti. La commissione giovani si è impegnata a promuovere una serie di incontri frontali e momenti di confronto attivo orientati al raggiungimento di obiettivi progressivi e concreti, secondo un approccio graduale che consenta di consolidare risultati e proseguire con ulteriori iniziative. I giovani architetti che hanno partecipato sono l’Arch. Loris Insinna, l’Arch. Aurora Di Bartolo, l’Arch. Salvatore Catalano, l’Arch. Guglielmo Giordano, l’Arch. Salvatore Gerbino, l’Arch. Salvatore Amarù e l’Arch. Andrea Aldo Giannone. Insieme a loro, le rappresentanti del territorio gelese, le consigliere dell'ordine Arch. Rosalba Ferlenda e Arch. Cristina Oliveri, quest’ultima anche membro della commissione consiliare urbanistica. I partecipanti hanno subito manifestato la volontà di partecipare attivamente alla progettualità e agli investimenti che prossimamente porteranno a un miglioramento del territorio comunale. E' proprio sul concetto di territorio che i giovani hanno voluto soffermarsi nel confronto con l’amministrazione, incoraggiati dal presidente dell’prdine. Loro, in controtendenza rispetto a molti coetanei che lasciano la propria terra in cerca di migliori opportunità lavorative, hanno invece deciso di restare facendo proprio il concetto di “restanza”: la scelta di chi rimanendo, persevera e si propone come promotore di quel cambio di rotta a lungo sperato, che oggi appare finalmente pronto per essere messo in opera.