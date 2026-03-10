Conferimenti rifiuti in altre piattaforme, da Comune 700 mila euro a Impianti Srr

Un'esigenza acuita dal prolungato stop dell'impianto di compostaggio di Brucazzi, adesso oggetto di trattativa per la vendita da Ato alla Srr4

Gela. Nonostante la piattaforma integrata di Timpazzo, il ciclo dei rifiuti sul territorio manca ancora di qualche anello: ciò comporta spesso la necessità di conferire in siti alternativi, soprattutto in altre zone della Sicilia. Un'esigenza acuita dal prolungato stop dell'impianto di compostaggio di Brucazzi, adesso oggetto di trattativa per la vendita da Ato alla Srr4. I costi per conferire in altre piattaforme vanno comunque coperti e per il 2026 gli uffici comunali del settore ambiente hanno appena autorizzato il versamento di una somma complessiva di 700 mila euro, in favore della società in house Impianti Srr, che si occupa del servizio rifiuti e della gestione di Timpazzo. Sono somme che permettono di coprire le spese, previste per il Comune di Gela, rispetto appunto al conferimento in piattaforme alternative a Timpazzo. In totale, Impianti Srr ha attivato convenzioni con otto società che gestiscono siti per il conferimento di diverse categorie di rifiuti, in diverse aree dell'isola.