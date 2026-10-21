Conference: L’Atalanta sfida l’Ajax, Sarri “Bisogna essere all’altezza”

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Cancellare la sconfitta col Milan, ma soprattutto trovare quella continuità necessaria per allontanare le nubi. L'Atalanta riparte dalla sfida di Conference League in...

AMSTERDAM (OLANDA) (ITALPRESS) - Cancellare la sconfitta col Milan, ma soprattutto trovare quella continuità necessaria per allontanare le nubi. L'Atalanta riparte dalla sfida di Conference League in casa dell'Ajax: "Vedendo l'ambiente e la squadra avversaria bisogna fare bene sennò ci saranno problemi - ha dichiarato Maurizio Sarri -. Siamo in un contesto da grande partita, bisogna essere all'altezza".

Il tecnico della Dea allarga un pò il discorso prendendo in esame le ultime uscite della sua squadra. "A volte si fanno mille discorsi, è difficile avere le idee chiare su quello che può essere successo. Ci manca continuità, tra una partita e l'altra, ma anche all'interno della stessa gara. Infortuni? Bisogna avere la consapevolezza che domani sera giocheremo in undici, chi scenderà in campo dovrà essere messo nelle condizioni giuste. Il morale non è sotto terra, ci sono gli infortuni come tutte le squadre che giocano in Europa, nè più nè meno".

Tante critiche, non solo nei suoi confronti, ma Sarri ci passa sopra. "Io non leggo niente, non ascolto niente, non mi interessa. Io devo pensare a lavorare. Mi aspettavo tante difficoltà, era inevitabile: come diceva sempre Klopp, nel primo anno si va sempre in difficoltà. Questa squadra ha avuto un ciclo con una lunga storia, reinnescare un ciclo nuovo non è opera di due-tre mesi".

Spazio anche al rendimento altalenante di De Ketelaere: "Prima o poi si riposerà anche lui, è inevitabile, ha delle potenzialità enormi, non so se lui si rende conto delle potenzialità che ha. E' in un momento di assoluta normalità, quello che ti fa arrabbiare è che ti dà sempre la sensazione che possa fare di più".

In conferenza è intervenuto anche Raoul Bellanova: "Noi favoriti? Tante cose si dicono per mettere pressioni a squadre e giocatori. Sappiamo le qualità che abbiamo e quanto valiamo, soprattutto dove possiamo arrivare. Non puoi fare pronostici, è una competizione lunga. Dobbiamo cercare di dare il massimo partita per partita iniziando da domani, dobbiamo giocare al meglio possibile".

- Foto Ipa Agency -

(ITALPRESS).