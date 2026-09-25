Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo lancia una rete di competenze linguistiche per gli investitori internazionali

Un progetto che punta a rafforzare la dimensione internazionale dell'associazione e a dare vita a una rete di competenze

PALERMO (ITALPRESS) – Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo, l’organismo nato alcuni mesi fa per rafforzare la rappresentanza del mondo delle professioni, darà vita a un team di professionisti con specifiche competenze linguistiche, in particolare in lingua inglese, e una consolidata esperienza nei rapporti con investitori e operatori stranieri.

Un progetto che punta a rafforzare la dimensione internazionale dell’associazione e a dare vita a una rete di competenze, in grado di supportare gli investitori internazionali interessati a conoscere e sviluppare opportunità sul territorio palermitano, facilitando l’incontro con le professionalità e le realtà economiche locali.

È questa una delle principali proposte venute fuori dalla riunione nel corso della quale il presidente dell’associazione, l’avvocato Alessandro Palmigiano, ha anche illustrato i servizi e le nuove convenzioni offerte dal sistema Confcommercio.

“È fondamentale creare uno spazio stabile di confronto tra professionisti, nel quale poter condividere esigenze, idee e progettualità – sottolinea Alessandro Palmigiano, presidente di Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo -. Il nostro percorso di crescita è appena iniziato e proprio per questo abbiamo scelto di dedicare molta attenzione all’ascolto delle esigenze dei nostri associati che devono sentirsi parte attiva di un progetto comune e contribuire, con le proprie competenze e relazioni, alla crescita dell’associazione”.

– Foto ufficio stampa Confcommercio Professioni Ordinistiche Palermo –

(ITALPRESS).