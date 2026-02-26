Confcommercio, Carlo Cavaleri è il nuovo presidente della sede territoriale

Il presidente nazionale Carlo Sangalli e il direttore Gianluca Speranza hanno confermato il “riconoscimento della nuova associazione Confcommercio imprese per l’Italia quale unica rappresentanza nel territorio interprovinciale tra Caltanissetta ed Enna”.

Gela. La Confcommercio delle province di Caltanissetta ed Enna ha costituito la nuova e unica sede territoriale di Gela, “nel rispetto della delibera del 13 aprile 2021”- precisa Gianluca Speranza (Direttore Confcommercio delle province di Caltanissetta ed Enna). Il presidente eletto è Carlo Cavaleri. Sarà coadiuvato dai componenti del direttivo: Maria Giudice, Emanuele Martorana, Giorgio Giurdanella, Noemi Cassarino, Gianluca Maganuco, Rosa Scudera. “Ho cercato di formare un direttivo dinamico e giovane – ha detto Carlo Cavaleri - con una corposa presenza femminile. Farò il possibile per mettere a disposizione la mia esperienza ed avviare uno sviluppo socio-economico delle imprese”.

L’elezione si è tenuta oggi pomeriggio nell’unica sede Confcommercio gelese, alla presenza di Gianluca Speranza, dell’ormai ex commissario locale Vito Faraci, di Michele Lorina (vice presidente Confcommercio Cl-En), Alessandro Cortese (dirigente Confcommercio Cl-En) e Carlo Varchi. Era presente anche Filippo Franzone, assessore comunale alle Attività Produttive, che ha voluto rimarcare la collaborazione con la Confcommercio ribadendo la volontà di un nuovo coinvolgimento in occasione di eventi estivi e natalizi ed in una nuova edizione della "Festa del pane”. E’ tornato a rimarcare l’importanza di avere costituito una delegazione locale Michele Lorina mentre Speranza ha ricordato Salvatore Ventura, storico fondatore dell’ormai ex lido La Conchiglia scomparso ieri.

“Gela, trova certamente una sua espressione fondamentale – ha concluso Carlo Sangalli, presidente nazionale, intervenuto in video conferenza - Gli associati di Gela oggi scelgono di vivere l’associazione nel suo senso più profondo partecipando alla costituzione della nuova governance della delegazione gelese, votando e mettendosi a disposizione per venire votati”. La Confcommercio Caltanissetta-Enna può contare di 7 sedi (3 nel nisseno e 4 nell'ennese) e diversi servizi, quale il Consorzio Fidi. In città sono complessivamente 312 i commercianti che hanno già aderito alla nuova governance territoriale.