Confcommercio Ascom Gela, nuovo direttivo guidato da Trainito: Pardo vice

Il nuovo direttivo di Confcommercio Ascom

Gela. La Confcommercio Ascom Gela, guidata dal Presidente Francesco Trainito, comunica di aver definito l’assetto operativo del nuovo direttivo attraverso l’attribuzione delle deleghe strategiche, con l’obiettivo di rafforzare l’azione dell’associazione a supporto delle imprese del territorio. Il nuovo direttivo risulta così articolato:

• Rocco Pardo: Vicepresidente Vicario e delega al Turismo;

• Paolo Aromando Grimaldi: Delega ai Pubblici Esercizi e Vicepresidente;

• Dario Lisciandra: Vicepresidente e delega alle PMI / Aree Industriali e commerciali;

• Rocco D’Arma: Delega al Credito e Finanza Agevolata;

• Ugo Costa: Delega alla Formazione;

• Componenti del direttivo: Fabio Cammarata, Massimiliano Puglisi, Totò Catania, Emanuele Antonuzzo e Francesco Mangione.

"Con questa squadra – dice il presidente Francesco Trainito – abbiamo voluto costruire un modello organizzativo solido, capace di rispondere in maniera concreta alle esigenze delle imprese locali. Le deleghe assegnate coprono ambiti strategici per lo sviluppo economico del territorio: dal turismo alla formazione, dal credito alle aree produttive. Desidero inoltre rivolgere un ringraziamento particolare all’amico Rocco Pardo, già presidente storico di questa associazione e, fino a pochi mesi fa, Presidente provinciale di Confesercenti Caltanissetta, per aver scelto di tornare a dare il proprio contributo al servizio di Gela e delle sue imprese". "Confcommercio Ascom Gela conferma così il proprio impegno nel sostenere le imprese del territorio, favorendo sinergie, progettualità e un dialogo costante con istituzioni e stakeholder", riporta una nota.