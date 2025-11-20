Confcommercio, a Bologna le economie urbane del futuro al centro di “InCittà”

BOLOGNA (ITALPRESS) - Dalla desertificazione commerciale alla mobilità sostenibile, dalle sfide demografiche alle politiche abitative. Sono questi i principali temi che animano la due giorni bolognese...

BOLOGNA (ITALPRESS) - Dalla desertificazione commerciale alla mobilità sostenibile, dalle sfide demografiche alle politiche abitative. Sono questi i principali temi che animano la due giorni bolognese di "InCittà - Spazi che cambiano, economie urbane che crescono", organizzata da Confcommercio a Palazzo Re Enzo, a Bologna. Un evento che ha preso il via questa mattina e a cui hanno partecipato anche il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale, in dialogo, tra gli altri, col sindaco di Bologna Matteo Lepore, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga, il presidente di Confcommercio Bologna Enrico Postacchini e il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, che parlando dal palco ha detto: "Questo è il patto che proponiamo: istituzioni, imprese e cittadini, pubblico e privato insieme, per le città". E ancora: "Questa è la nostra visione: città che crescono valorizzando l'impresa e imprese che fanno crescere le città".

"Un'edizione sulla quale la confederazione ha investito e investirà - ha aggiunto il presidente di Confcommercio Bologna Enrico Postacchini - perchè in una città succede tutto, quello che c'è di bene e di male in una città si crea e si distrugge, la città è il cuore pulsante di una comunità".

Piantedosi ha invece parlato dell'importanza del settore terziario: "Il terziario commerciale è una delle colonne portanti dell'economia italiana, e a Bologna, storicamente, questo valore è particolarmente evidente". Il presidente dell'Emilia-Romagna Michele De Pascale ha invece sottolineato: "Accogliere Confcommercio qui a Bologna è un grande onore. E' un tema che per l'Emilia-Romagna è centrale. La Regione in passato credo che abbia messo in campo una delle leggi più innovative sull'economia urbana, con gli hub urbani". Hanno dato un contributo anche la presidente della Commissione speciale Ue sulla crisi degli alloggi, Irene Tinagli e il vice presidente della Commissione europea, Raffaele Fitto.

L'evento è stato un'occasione per parlare anche del delicato rapporto tra turismo e vivibilità dei centri storici e del ruolo della cultura e dell'intelligenza artificiale nella trasformazione urbana. Presentata, per l'occasione, un'indagine di Confcommercio sulla desertificazione commerciale nelle città, realizzata da Confcommercio in collaborazione con SWG, secondo cui gli italiani vogliono vivere in quartieri con più negozi di prossimità, luoghi non solo di acquisto e offerta di servizi, ma che costituiscono, insieme agli spazi verdi, il principale elemento che contribuisce alla qualità della vita urbana; ma rappresentano anche veri e propri attivatori di socialità (per il 64% degli italiani), garanzia di cura e pulizia degli spazi pubblici (62%), presidi di sicurezza (60%).

Il desiderio di avere più negozi sotto casa, per 2 italiani su 3, deriva dall'esigenza di avere più opportunità di scelta e ridurre gli spostamenti. Ma la presenza di attività commerciali incide anche sul mercato immobiliare: il valore di un'abitazione situata in un quartiere colpito dalla desertificazione commerciale scende del 16% con un differenziale complessivo che può arrivare al 39% rispetto a un immobile situato in un quartiere ricco di negozi. In ogni caso, negli ultimi 10 anni, gli italiani hanno percepito sempre più chiaramente le chiusure di attività economiche di quartiere, in particolare negozi di articoli sportivi, librerie, giocattoli (55%), abbigliamento, profumerie, gioiellerie (49%), arredamento e ferramenta (46%), alimentari (45%). Un fenomeno che, per la stragrande maggioranza degli italiani, genera un senso di tristezza e contribuisce al calo della qualità della vita.

