Confartigianato e Casartigiani unite per sostenere le imprese del territorio

Siglato un accordo per ampliare i servizi e rafforzare le opportunità degli artigiani

Gela. Un’alleanza strategica, un evento storico per tutelare e far crescere l’artigianato e le piccole imprese locali. È questo il significato dell’accordo siglato tra Confartigianato Imprese Caltanissetta e Casartigiani del Golfo di Gela, che hanno deciso di unire forze e competenze per offrire agli associati un ventaglio più ampio di servizi e opportunità.

L’intesa nasce dalla volontà di costruire un percorso condiviso capace di coniugare esperienze, risorse e professionalità, senza rinunciare alle specificità di ciascuna realtà. L’obiettivo è rafforzare il ruolo delle imprese del territorio, accompagnandole nelle sfide legate all’innovazione, alla competitività e all’accesso al credito. Il patto prevede un tavolo tecnico congiunto per coordinare le attività, un piano condiviso di iniziative dedicate alla promozione dell’artigianato, la partecipazione comune a bandi ed eventi, la messa in rete di strumenti, spazi e risorse per garantire un supporto più strutturato agli imprenditori.

"Quella con Casartigiani è un’alleanza ad esclusivo vantaggio delle imprese del nostro territorio – spiega Marco Spiaggia, presidente di Confartigianato Imprese Caltanissetta –Dalla consulenza sui bandi all’accesso al credito, vogliamo dare agli associati di entrambe le organizzazioni una marcia in più".

Sulla stessa linea, Antonio Ruvio, presidente di Casartigiani del Golfo di Gela, sottolinea "La nostra organizzazione ha sempre perseguito l’unità dell’artigianato, valorizzando le peculiarità di ogni singola realtà. Questo accordo rappresenta un passo concreto verso nuove strategie, in grado di dare risposte adeguate ai tempi e alle sfide future. Il mondo sta cambiando e per tenere il passo è necessario unire le forze" e aggiunge "Abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle brave persone con cui condividiamo la nostra mission"

Con questo patto, Confartigianato Caltanissetta e Casartigiani Gela rafforzano la propria presenza sul territorio, puntando a sostenere le imprese, promuovere la cultura artigiana come valore identitario e generare nuove occasioni di sviluppo economico.