Condotta San Leo, ennesimo guasto e niente acqua ai serbatoi Montelungo e Caposoprano

Gela. L'ennesimo guasto alla condotta San Leo determina l'interruzione delle forniture idriche ai serbatoi Montelungo e Caposoprano. Ancora una volta, Siciliacque, che non ha ancora completato i lavori per la nuova condotta dopo mesi, ha comunicato lo stop. Caltaqua non potrà servire le aree coperte dai due serbatoi. Un copione che si ripete periodicamente. Rimane invariata la distribuzione nelle altre aree ma i due serbatoi riforniscono gran parte della città e di conseguenza non mancheranno i disservizi.