"Condizioni drammatiche per la municipale ma lavoriamo", Morgana: "Giunta? Mai crisi con sindaco"

Gela. E' l'assessore della prima ora per il Movimento cinquestelle e fino a oggi l'avvocato Simone Morgana pare decisamente integrato negli schemi amministrativi e nella governance dettata dal sindaco Di Stefano. Il primo cittadino, lo scorso anno, gli ha affidato deleghe importanti, dalla polizia municipale e fino all'urbanistica, passando per un altro punto delicato, quello del patrimonio. Come altri assessori, l'esponente M5s deve gestire una quotidianità amministrativa sicuramente deficitaria. “Per la polizia municipale, direi che la situazione è drammatica – sottolinea – abbiamo carenze di personale enormi. Subito dopo l'approvazione del bilancio stabilmente riequilibrato, cercheremo di avviare l'iter per i concorsi e per definire le necessità più impellenti. Per ora, stiamo facendo tutto quello che è possibile, grazie soprattutto all'impegno degli agenti e del personale a disposizione. I controlli vengono condotti ma sempre sulla base delle possibilità reali”. La viabilità e il trasporto pubblico da rilanciare sono tra i punti al centro dell'attenzione. I vuoti nell'organigramma comunale si fanno sentire pure negli altri settori portati avanti dall'assessore pentastellato. Gli strumenti urbanistici sono in una fase di valutazione tecnica mentre sul patrimonio è in corso un'attività di controllo e accertamento, per valutare le condizioni contrattuali e degli affidamenti, attraverso un'analisi svolta dal personale e dal segretario generale Curaba. A un anno dall'insediamento, Morgana fa una disamina comunque favorevole, al netto dei vuoti di organico e del peso del dissesto finanziario. Sul versante politico, i cinquestelle sono reduci dalla defezione del consigliere Lucia Lupo, passata a Grande Sicilia-Mpa, sempre in "casa" maggioranza. L'assessore non pare incline a drammi e ribadisce invece che il rapporto con il sindaco non risente di eventuali incrinature. “Mutamenti in giunta? Onestamente, non ne ho sentore. Il rapporto con il sindaco non è mai stato intaccato da problemi o eventuali crisi, assolutamente no. C'è piena fiducia reciproca - sottolinea - e lo stesso vale con tutti gli altri assessori, compresa Morselli”. Morgana, così come fatto dal presidente del civico consesso Paola Giudice, a sua volta sotto le insegne M5s, non alza bandiere di allarme per la fuoriuscita del consigliere Lupo. “Sono vicende politiche – conclude – che possono starci”. I pentastellati, negli incastri consiliari, hanno perso un pezzo ma non sembrano temere per la loro tenuta nel governo cittadino, forti di un rapporto con il sindaco che traspare piuttosto consolidato e sul quale fa da garante, fin dai tempi dell'agorà, il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola.