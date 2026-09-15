Condannati per l'aggressione alle forze dell'ordine in via Lipari, domiciliari ai fratelli Campanaro

In via Lipari, le forze dell'ordine intervennero per sgomberare un'area che la famiglia Campanaro aveva trasformato in rimessa abusiva di materiali di ogni tipo

Gela. A luglio sono stati condannati per l'aggressione agli agenti della polizia di Stato e a quelli della polizia locale, in via Lipari. Per i fratelli Antonio Campanaro e Alessandro Campanaro (condannati in abbreviato rispettivamente a quattro anni di reclusione e a tre anni e nove mesi) sono stati disposti gli arresti domiciliari. È stata accolta la richiesta avanzata dalla difesa, con il legale Davide Limoncello, finalizzata alla sostituzione della misura della detenzione in carcere. Entrambi sono coinvolti in un altro filone di indagine, sempre per fatti verificatisi in via Lipari dove vivono insieme alla famiglia. Devono rispondere delle minacce, anche di morte, pronunciate nei riguardi dell'assessore ai lavori pubblici Luigi Di Dio, che risiede in via Lipari e che ha subito l'incendio dell'area esterna della propria abitazione. Secondo la procura, ad appiccare le fiamme sarebbe stata la madre dei Campanaro, per ritorsione. In via Lipari, le forze dell'ordine intervennero per sgomberare un'area che la famiglia Campanaro aveva trasformato in rimessa abusiva di materiali di ogni tipo.