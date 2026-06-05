Condanna Corte Conti, Greco: "Sono sereno, decisioni su Ghelas nell'interesse pubblico"

Greco ribadisce che quella scelta, nel periodo tra settembre e dicembre 2019, fu necessaria e legittima

Gela. La Corte dei Conti regionale ha riconosciuto una sua responsabilità erariale per un “soccorso finanziario” alla municipalizzata Ghelas multiservizi, secondo i magistrati da ritenersi non in linea con la disciplina in materia. L'ex sindaco Lucio Greco, come abbiamo già riferito, impugnerà la decisione dei giudici contabili, che lo hanno condannato al pagamento di circa 69 mila euro in favore del municipio. Allo stesso modo, ma per una cifra di 34 mila euro, è stata appurata la responsabilità dell'ex dirigente finanziario del Comune Alberto Depetro. Greco ribadisce che quella scelta, nel periodo tra settembre e dicembre 2019, fu necessaria e legittima. “Desidero ricordare che, al momento del mio insediamento, mi trovai ad affrontare una situazione particolarmente complessa e già esistente, caratterizzata da rilevanti criticità finanziarie della società partecipata Ghelas. Le scelte furono assunte – spiega Greco - con il coinvolgimento di tutti gli organi competenti, nel rispetto di tutti i pareri favorevoli acquisiti, e finalizzate a salvaguardare esclusivamente l’interesse dell’ente e il futuro di molti lavoratori. Ho rispettato l’interesse pubblico prevalente, garantendo così continuità di servizi essenziali per la città. Affronto questa vicenda con serenità, convinto di aver fatto fino in fondo ilmio dovere, non per interessi personali ma a favore della comunità”.









