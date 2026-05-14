Conclusa conferenza pianificazione, "esito favorevole" per il progetto di un'area commerciale integrata

La prima richiesta per l'avvio dell'iter tecnico, formalizzata dalla società agli uffici comunali, risale allo scorso anno

Gela. L'esito finale è favorevole, a conclusione della conferenza di pianificazione. Gli uffici comunali del settore urbanistica e patrimonio hanno dato l'assenso al piano particolareggiato attuativo per la realizzazione di un'area commerciale integrata. Il progetto è della società Angelo Russello spa: ricade in una zona classificata D2 dal prg attuale e rivolta a “edifici e aree per attività artigianali e commerciali”. E' ubicata a poca distanza dalla statale 117 bis Gela-Catania e dalla casa circondariale di Balate e si estende per oltre 98 mila metri quadrati. Tutti i pareri verificati dai tecnici hanno dato esito favorevole, permettendo la sottoscrizione dell'accordo di pianificazione. La prima richiesta per l'avvio dell'iter tecnico, formalizzata dalla società agli uffici comunali, risale allo scorso anno e mesi fa si dispose la relativa conferenza di pianificazione. Tra i prossimi passaggi burocratici, dettata come prescrizione, c'è la stipula di una convenzione urbanistica con l'ente comunale, poi da sottoporre al vaglio dell'assise civica. Ancora una volta, l'interesse dei privati ricade in aree, quelle che si affacciano sulla statale 117 bis, alle porte della città, già in passato destinate a installazioni commerciali di grandi dimensioni.