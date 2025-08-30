Concerto "The Kolors": 5 parcheggi con servizio navette e novità per i disabili

Il sindaco Terenziano di Stefano invita tutti i cittadini ad anticipare gli ingressi nei parcheggi per evitare lunghe attese per le navette, incolonnamenti e disagi.

Gela. In occasione del concerto dei The Kolors di domani l’amministrazione comunale ha predisposto un piano speciale di mobilità per garantire sicurezza e fluidità nel traffico cittadino. L’invito è quello di lasciare l’auto nei 5 parcheggi dedicati e raggiungere l’area del concerto con le navette dalle 15:00 fino all’01:00, al termine del concerto, per vivere l’evento in tranquillità e senza stress.

Diversa è sarà invece la mobilità per chi possiede il pass disabili e ha partecipato all’avviso pubblico. Sarà possibile raggiungere il parcheggio dedicato nella zona di fronte al lido copacabana da via Rio De Janeiro e dal porto rifugio. Lì saranno presenti le associazioni di volontariato che accompagneranno gli utenti alla nuova area sotto il palco, riservata non solo a chi utilizza la carrozzina ma a tutte le persone con disabilità, per assicurare una migliore fruizione dell’evento

Il sindaco Terenziano di Stefano invita tutti i cittadini ad anticipare gli ingressi nei parcheggi per evitare lunghe attese per le navette, incolonnamenti e disagi. Domani sera la ztl su corso Vittorio Emanuele sarà interrotta per facilitare la viabilità.