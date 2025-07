Concerto “Armonia in Scala” , una serata di musica al chiarore delle candele

Un’occasione unica per vivere una serata di musica dal vivo, cultura e bellezza, in una delle location più suggestive della città.

Gela. Il Coro Polifonico “Perfetta Letizia” è lieto di presentare “Armonia in Scala – Candlelight Concerto”, un imperdibile evento musicale che si terrà martedì 22 luglio 2025 alle 21:30, nella suggestiva cornice della scalinata della Chiesa Madre di Gela. Il concerto rientra nel programma della rassegna “Gela Estate 2025” e si preannuncia come un momento di grande emozione e raffinatezza, arricchito dall’atmosfera magica delle luci a candela.



Protagonisti della serata:

• M° Melissa Minardi, mezzosoprano e direttrice del coro

• Yuri Coracì Cassarà, tenore

• M° Katia Spinello, pianista

• M° Francesco Falci, pianista

• M° Massimo Pardo, pianista

• Mario Turco, direttore artistico dell’evento

• Giacomo Giurato, presentatore della serata



L’evento è realizzato con il patrocinio del Comune di Gela, della Regione Sicilia, e la collaborazione di diverse associazioni e realtà culturali come ars cori, Feniarco, FederCori, e RCN – Rete dei Cori della Sicilia.

Un’occasione unica per vivere una serata di musica dal vivo, cultura e bellezza, in una delle location più suggestive della città.