"Con le somme disponibili subito interventi per le strade", anche contratti quadro per i lavori

Gela. Subito i fondi disponibili, da destinare ai primi interventi di manutenzione lungo le strade cittadine. Questa mattina, il sindaco Terenziano Di Stefano, come avevamo riferito negli scorsi giorni, ha voluto fare il punto con dirigenti, tecnici, assessori e con i riferimenti di Caltaqua e Ghelas. Ha ribadito, come nella dura nota interna inoltrata agli uffici municipali negli scorsi giorni, che lo stato attuale del manto stradale non può diventare una stabile consuetudine. Sono evidenti i pericoli per l'incolumità pubblica e l'ente municipale è esposto a responsabilità, anche erariali. Di Stefano pretende da tutti i settori preposti e dalle società, che si dia seguito, da subito, agli interventi urgenti. Saranno inoltre definiti contratti quadro per le manutenzioni viarie, a maggior ragione non appena arriverà la piena disponibilità del bilancio stabilmente riequilibrato, attualmente al vaglio del ministero che dovrà dare l'assenso finale, dopo quello già formalizzato dal civico consesso. Nella nota degli scorsi giorni, il sindaco non ha escluso eventuali azioni sanzionatorie e di responsabilità qualora il cronoprogramma dettato non venisse osservato dagli uffici.