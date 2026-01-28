Con "Kore" via ai master: "A Macchitella lab corso universitario, può ospitare studio su frana Niscemi"

Ieri, il sindaco Terenziano Di Stefano, a Enna, ha incontrato i referenti dell'ateneo

Gela. I prossimi mesi segneranno la partenza ufficiale della formazione universitaria a “Macchitella lab”, il polo realizzato nell'ex casa albergo Eni. Come riferito, ci sono i numeri necessari, quanto a iscritti, per dare il via ai due master previsti dall'università “Kore” di Enna, che collabora, su questo versante, con l'amministrazione comunale e ancora con Sicindustria e fondazione Mattei (per conto di Eni). Ieri, il sindaco Terenziano Di Stefano, a Enna, ha incontrato i referenti dell'ateneo. Sono stati definiti tutti i passaggi organizzativi. Sul finire dello scorso anno, durante la presentazione di un altro progetto che mette insieme amministrazione comunale e “Kore”, quello ribattezzato “Sinapsi”, proprio dall'università erano arrivati dati sul numero di iscritti, ancora troppo ridotti per l'avvio dei master. I bandi sono stati prorogati e adesso è stata raggiunta la soglia utile. A “Macchitella lab” sono previsti i master in “Fire Safety Engineering nell’ambito della prevenzione incendi e rischio di incidenti rilevanti” e “Health and Occupational Safety–Sicurezza sul Lavoro per le Grandi Opere Infrastrutturali e Human Resources Management”. “Sono sicuramente master importanti dal punto di vista della formazione in una struttura all'avanguardia come “Macchitella lab” - dice Di Stefano – ma permettono inoltre di fare passi avanti per l'accreditamento e la previsione di un vero e proprio corso di laurea in città”. Quest'ultimo, fin dai primi sviluppi del progetto “Macchitella lab”, è un obiettivo principale, per permettere agli studenti della città di frequentare un corso universitario senza la necessità di spostarsi in altre città siciliane o di altre Regioni. Durante gli approfondimenti condotti con i referenti della “Kore”, Di Stefano ha sottolineato come “Macchitella lab” possa da subito diventare una base di studio anche per l'ateneo, chiamato a svolgere verifiche, insieme al dipartimento della protezione civile, circa la frana in corso a Niscemi. “Ho saputo che la “Kore” collaborerà con il dipartimento della protezione civile nella disamina delle cause della frana e nell'analisi dei movimenti franosi – aggiunge il sindaco – per questo, ho proposto di utilizzare la struttura di “Macchitella lab” come base logistica per svolgere lo studio e ospitare ricercatori, tecnici e studenti impegnati. Mi è stato riferito che la proposta sarà valutata insieme al rettore”.