"Con Di Stefano per un progetto del fare", Lupo: "Mpa si è attivato per incontro ministeriale su bilancio"

Lupo, a nome del gruppo Mpa, pare voler dissipare potenziali perplessità sull'orientamento del suo partito, spesso tirato in ballo per la collocazione nel centrodestra regionale e provinciale. In città, però, i lombardiani si riconoscono in Di Stefano

Gela. Gli autonomisti dell'Mpa, nell'imminenza di un nuovo incontro di maggioranza, indetto dal sindaco Terenziano Di Stefano e previsto nel fine settimana, sembrano quasi voler tirare le somme del loro sostegno al primo cittadino, che non mettono affatto in discussione. A ribadirlo è il consigliere comunale del partito, Lucia Lupo. “In un momento cruciale per il futuro amministrativo e politico della nostra città, sento il dovere di ribadire con forza il pieno e convinto sostegno all'azione del sindaco Terenziano Di Stefano. La coalizione che sostiene questa amministrazione – dice - non è solo un accordo numerico ma un progetto di campo che mette al centro il fare, la difesa del territorio e, per quanto riguarda il Movimento per l'Autonomia, una visione della Sicilia che affonda le radici nella nostra storia”. E' evidente, come abbiamo riferito, che a due anni dalla sua elezione e in una fase delicata, contornata da importanti passaggi amministrativi, Di Stefano vuole pieno coinvolgimento da tutti gli alleati, nessuno escluso, e su più livelli istituzionali. Dall'Mpa arriva una risposta decisamente convinta, partendo dalla “tappa” del bilancio sotto verifica ministeriale, ormai da mesi. “Il lavoro che stiamo portando avanti non è fatto di soli proclami ma di atti concreti. In questo senso, è doveroso mettere in risalto l'instancabile attività svolta dagli assessori regionali in quota Mpa. Grazie alla loro costante attenzione per le criticità di Gela – continua Lupo - siamo riusciti a riallacciare fili che sembravano interrotti, portando le istanze della nostra comunità direttamente nelle stanze del governo regionale con risultati tangibili per lo sviluppo locale. Siamo consapevoli dell'urgenza del bilancio al vaglio del ministero. Per questo, abbiamo già manifestato la massima disponibilità a promuovere e fissare un incontro istituzionale con la responsabile ministeriale incaricata. Vogliamo che Roma senta la voce di Gela e comprenda il lavoro di risanamento che stiamo compiendo: non aspetteremo passivamente, ma saremo proattivi affinché l'approvazione arrivi nel minor tempo possibile”. Infine, Lupo, che un anno fa aderì al partito, dopo aver lasciato il Movimento cinquestelle, rafforza quella decisione. “Il Movimento per l'Autonomia non è una sigla elettorale ma un progetto civico per la Sicilia che fa dell’autonomia il suo vessillo. Proprio in questi giorni ci apprestiamo a celebrare l’ottantesimo anniversario dell’autonomia siciliana, un traguardo storico che ci ricorda come la nostra battaglia per lo sviluppo passi inevitabilmente per l’autodeterminazione e la valorizzazione delle nostre risorse. Essere parte di questa maggioranza – conclude il consigliere - significa per noi declinare questi valori in chiave locale, garantendo al sindaco Di Stefano un supporto leale ma, soprattutto, autorevole e propositivo. La città non ha bisogno di timidezze ma di una politica che sappia alzare la voce nei tavoli che contano. Noi siamo pronti a fare la nostra parte, come sempre, al fianco della città”. Lupo, a nome del gruppo Mpa-Grande Sicilia, pare voler dissipare potenziali perplessità o dubbi sull'orientamento amministrativo del suo partito, spesso tirato in ballo per la collocazione nel centrodestra regionale e provinciale. In città, però, i lombardiani si dicono del tutto coinvolti nel progetto Di Stefano.