"Con De Luca e Sud chiama nord alleanza dall'inizio", Di Stefano: "Non accetto veti da altri"

Il sindaco non ha mancato di esserci all'incontro con De Luca e con il gruppo locale

Gela. Tra il sindaco Terenziano Di Stefano e "Sud chiama nord", del parlamentare Ars Cateno De Luca, la continuità politica non è per nulla in discussione, anzi. Il primo cittadino, come aveva già fatto lo scorso anno, durante un'altra iniziativa dei deluchiani, ha confermato questo approccio, nel corso dell'incontro pubblico organizzato da "Sud chiama nord", proprio in presenza di De Luca. "A chi mi dice di cambiare e di lasciare alcuni per altri - ha detto Di Stefano - non posso che rispondere che la nostra alleanza è questa. Ha vinto due anni fa e c'è sempre stato "Sud chiama nord". Cerco di farlo capire a tutti. Veti non accetto". Così, ha voluto iniziare il sindaco, che non ha mancato di esserci all'incontro con De Luca e con il gruppo locale, dall'assessore Filippo Franzone al coordinatore locale Francesco Salinitro e fino al referente provinciale Angelo Bellina. Il gruppo storico dei deluchiani ha voluto ribadire che la priorità rimane il lavoro per la città, nel rispetto pieno degli accordi politici.