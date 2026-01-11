"Con bilancio intrapresa strada rinascita città", Castellana: "M5s roccaforte per sindaco"

Il capogruppo pentastellato Francesco Castellana ribadisce da che parte stanno i cinquestelle all'assise civica

Gela. Non c'erano certamente dubbi sulla collocazione politica del gruppo consiliare M5s, anche rispetto al bilancio stabilmente riequilibrato, che in questi giorni sta facendo montare la polemica sull'asse che contrappone il sindaco Terenziano Di Stefano e il segretario regionale “PeR” Miguel Donegani. Il capogruppo pentastellato Francesco Castellana ribadisce da che parte stanno i cinquestelle all'assise civica. “Stiamo scrivendo una nuova storia per la nostra città e lo stiamo facendo con rigore, competenza, resilienza e capacità di ascolto. Il consiglio comunale, ergo i consiglieri di maggioranza, ha studiato con attenta competenza normativa gli atti del bilancio stabilmente riequilibrato, abbiamo celebrato riunioni fiume e costruttive con il sindaco e con i dirigenti del settore e siamo arrivati in aula con la consapevolezza di avere intrapreso la strada giusta. E' il percorso che porterà alla rinascita, che avvierà una nuova e progressista primavera per la nostra città”, sottolinea Castellana. Il gruppo supporta, senza se e senza ma, l'azione del sindaco e dell'amministrazione. “Il capogruppo e i consiglieri M5s, ancora una volta, sono roccaforte e sostegno politico dell'amministrazione Di Stefano. Siamo sicuri che la strada politica e amministrativa intrapresa porterà splendore e qualità di vita alla nostra collettività", conclude Castellana.