Comunità nel bosco a Gibilmanna, arrestato “santone” nel Palermitano

PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura di Termini Imerese, hanno posto in stato di fermo Mark Ravikiran Koppikar, “santone” e maestro spirituale di origini tedesco-indiane, ritenuto promotore di una comunità

PALERMO (ITALPRESS) – Gli agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura di Termini Imerese, hanno posto in stato di fermo Mark Ravikiran Koppikar, “santone” e maestro spirituale di origini tedesco-indiane, ritenuto promotore di una comunità insediata a Gibilmanna, nel territorio di Cefalù, in provincia di Palermo.

L’uomo deve rispondere di maltrattamenti in famiglia aggravati, commessi in danno di minori facenti parte della comunità. In particolare, l’attività investigativa ha consentito di delineare un contesto caratterizzato da forme di isolamento e di condizionamento psicologico, all’interno del quale i minori avrebbero subito condotte ritenute altamente pregiudizievoli.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Termini Imerese, attraverso articolate attività di polizia giudiziaria, hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario “grave e concordante”, tale da giustificare l’adozione della misura precautelare del fermo, ritenuta necessaria anche in ragione del concreto pericolo di fuga e della gravità dei fatti contestati. Il gip del Tribunale di Termini Imerese ha convalidato il fermo ed ha applicato nei confronti dell’indagato la misura cautelare della custodia in carcere.

-Foto Polizia di Stato-

(ITALPRESS).