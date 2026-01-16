Comune, segretario Curaba ai dirigenti: "Su indennità ai dipendenti valorizzare il merito"

Curaba ha disposto l'abrogazione di una precedente direttiva, risalente a cinque anni fa e rilasciata da uno dei suoi predecessori

Gela. E' più di un invito formale rivolto ai dirigenti, a Palazzo di Città. Arriva da una direttiva, voluta e firmata dal segretario generale Giovanni Curaba. Vuole infatti mettere ordine su uno degli aspetti che, secondo quanto ha verificato, negli anni ha parecchio difettato: incentivare la meritocrazia. Il segretario generale, con la direttiva, al culmine di una fase di verifica interna, esplicitata alle organizzazioni sindacali, riorganizza soprattutto il capitolo delle “specifiche responsabilità”. Spetterà, adesso, a ogni dirigente verificare la sussistenza di tutte le condizioni per riconoscere le indennità ai dipendenti inquadrati nel settore di riferimento. “Ciascun dirigente provvede ad adottare per il personale assegnato ai propri settori - e al quale, a giudizio insindacabile del dirigente stesso andrebbe riconosciuta qualsivoglia indennità - l’atto gestionale di competenza sia in merito all’assegnazione sia in merito alla liquidazione delle indennità”, si legge nella direttiva del segretario generale. Quindi, una verifica più attenta che non trascuri affatto la qualità dell'operato dei dipendenti o, al contrario, l'assenza dei presupposti per riconoscere specifiche indennità economiche. Curaba ha disposto l'abrogazione di una precedente direttiva, risalente a cinque anni fa e rilasciata da uno dei suoi predecessori. Ciò che emerge con chiarezza, è “una disarmante totale assenza della cultura della valorizzazione del merito tra la maggior parte del personale dipendente, oltre che lacune in ordine alla conoscenza della ratio stessa, sottesa a elementari istituti contrattuali”, scrive il segretario generale. Lo stesso Curaba insiste, attraverso l'atto pubblicato, affinché prevalga “un’ottica performante e di valorizzazione del merito”. Una bussola per razionalizzare, in un periodo di forti difficoltà numeriche, in municipio, dove il personale è ridotto ai minimi e bisogna spesso fare di necessità virtù.