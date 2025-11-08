Compostaggio, verso assemblea Ato: saranno valutate offerte per l'acquisto

Intorno al ciclo locale dei rifiuti, non mancano asset da rivalutare e iter che vanno chiusi prima possibile, anche per l'incidenza finanziaria che possono generare

Gela. L'impianto di compostaggio di contrada Brucazzi, ancora nella proprietà di Ato Cl2 in liquidazione, è uno degli asset del ciclo rifiuti al centro di valutazioni per la definitiva cessione. L'Ato ha la piena proprietà ma dovrà comunque passare la mano, visto che la giustizia amministrativa ha sottolineato l'impossibilità di una gestione diretta da parte di un ambito in liquidazione. Entro fine mese, è prevista un'assemblea dei sindaci, proprio per esaminare la vicenda compostaggio. Sono state avanzate proposte di acquisizione. Il sindaco Terenziano Di Stefano, da tempo ritiene che la Srr4 debba procedere con l'acqusizione del sistema di compostaggio, al fine di efficientarlo e rimetterlo a disposizione dei Comuni, ancora costretti a sostenere costi elevati per i conferimenti in altri siti, data l'indisponibilità di quello di Brucazzi. Sindaci, organismi tecnici e il commissario Ato Giuseppe Lucisano, dovranno assumere una posizione condivisa, nel tentativo di chiudere questa vicenda. Una prima procedura di vendita, negli scorsi mesi, era andata deserta. Quello dell'impianto di compostaggio non è l'unico capitolo rimasto aperto: vanno definiti gli adempimenti per il passaggio delle vasche dismesse di Timpazzo, dall'Ato alla Srr4, società, quest'ultima, che ha attivato la procedura del giudizio di ottemperanza per venirne a capo. Intorno al ciclo locale dei rifiuti, non mancano asset da rivalutare e iter che vanno chiusi prima possibile, anche per l'incidenza finanziaria che possono generare, in un contesto ormai caratterizzato quasi esclusivamente dall'azione della Srr4 e della controllata Impianti Srr, che sulla carta dovrebbe poi prendere in carico sia il compostaggio sia le vasche dismesse.

In foto la struttura dell'impianto di compostaggio a Brucazzi